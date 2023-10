Hugh Jackman will endlich ehrlich mit sich selbst sein

Kindheitstrauma und Scheidung

In dem Buch will Hugh Jackman aber nicht nur über das Scheitern seiner Ehe sprechen, sondern auch über Therapie und Kindheitstraumata. Seine Mutter verliess die Familie, als er gerade einmal acht Jahre alt war. Bis heute verfolgt dieses Erlebnis den Schauspieler. «Ich habe kürzlich damit begonnen, in Therapie zu gehen», gesteht der Schauspieler in einem Interview mit dem «Who»-Magazin. Dieser Schritt sei für ihn schon sehr heilend gewesen, um das Vergangene zu verarbeiten. «Es hilft mir, mit den Menschen, die ich in meinem Leben liebe, in Beziehung zu treten, sie wirklich zu verstehen, in ihren Schuhen zu leben und sie klar zu sehen» erklärt er weiter.