Hugh Jackman zeigt erstmals seine neue Freundin

Ihre Verbindung reicht weit zurück, denn Jackman und Foster lernten sich bereits im Jahr 2000 kennen und bewegten sich in denselben Theaterkreisen. Die beiden waren jedoch nie ein Paar – zumindest nicht offiziell. Seit Ende 2021 stehen sie gemeinsam für das gefeierte Broadway-Musical «The Music Man» auf der Bühne. Zu Beginn dieser intensiven Zusammenarbeit waren beide noch anderweitig verheiratet.