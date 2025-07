Hulk Hogan stirbt mit 71 Jahren

Ex-Wrestler Hulk Hogan, der eigentlich Terence «Terry» Gene Bollea hiess, ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Das berichtet «TMZ Sports». Demnach seien Polizeiautos sowie Rettungswagen vor dem Anwesen des Amerikaners in Clearwater im US-Bundesstaat Florida gesichtet worden. Weiter will das Portal wissen, dass Hulk Hogan auf einer Bahre in die Ambulanz geschoben wurde. Die Rettungskräfte wurden um 9.51 Uhr (Ortszeit) wegen eines Herzstillstands gerufen. Noch vor Ort sei er als tot erklärt worden, wie aus einer Pressemitteilung der örtlichen Feuerwehr hervorgeht. Sein Manager Chris Volo bestätigte gegenüber dem Sender NBC Los Angeles, dass Hogan Zuhause im Kreise seiner Familie gestorben sei. Erst vor einigen Wochen gab es Gerüchte, wonach Hogan im Koma liege. Diese wurden von seiner Ehefrau Sky Daily Hogan allerdings dementiert.