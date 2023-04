«Humor verändert die Welt»

Das Paar ist seit 20 Jahren verheiratet. Sie erinnert sich noch gut an den Blick ihres Mannes, als sie damals zum ersten Mal halb nackt im Trenchcoat und mit Netzstrümpfen das Haus verliess. «Er schaute mich total entgeistert an und fragte: ‹Wo gehst du hin?› Ich antwortete: ‹Zum Dreckhügel am Ende der Strasse ein Foto machen.›.» Der Beitrag war als Parodie auf ein Bild von Kim Kardashian gedacht. Er brachte den Stein ins Rollen. Der Instagram-Post schlug ein wie eine Bombe: Über Nacht hatte sie 50 000 Follower mehr. Nun sind es 9,5 Millionen. Die Fans lieben ihre ironische Kritik am Schönheitswahn und wie sie den Darstellungsdrang von Rihanna, Paris Hilton, Jennifer Lopez & Co. durch den Kakao zieht. Celeste Barber ist Kult. Auch für die Prominenz, von der sie mittlerweile bekniet wird, parodiert zu werden. Nur selten wird sie auf Social Media blockiert, wie von Emily Ratajkowski. Das Model war angeblich entsetzt, wie sich Barber über ein schlüpfriges Fotoshooting lustig machte.