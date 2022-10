Die sado-masochistische Neigung schlägt sich in seinen Bond-Büchern in diversen Folterszenen nieder, zumal diese Leidenschaft in der Ehe rasch erkaltet und ihm sein Arzt das Schreiben als Therapie gegen die Langeweile verordnet, weil Anne ihn offenbar nur noch mit Worten quält und ihm sagt, dass sie lieber mit «echten Schriftstellern» zusammen sei. Fleming besitzt auf Jamaica das Haus «Goldeneye» am Meer, er hat sich während einer Spionage-Mission im Krieg in die Insel verliebt. Hier schreibt er seine Romane, während die Ehefrau mit Kind zuhause in Kent/England sitzt.