Der Shitstorm gegen Blue Origin und Katy Perry nimmt seinen Lauf

An einem Montag im April spielen sich in der texanischen Wüste Szenen ab, die genauso gut aus einem Blockbuster von Regie-Maestro Christopher Nolan (54) hätten stammen können. Sechs Frauen besteigen die Weltraumkapsel «New Shepard», finanziert von Amazon-Mogul Jeff Bezos (61). Ihr Ziel: das All in 100 Kilometer Höhe. Mit an Bord unter anderem Pop-Star Katy Perry (40) – und natürlich Bezos' Verlobte Lauren Sánchez (55). Nach zehn Minuten Flug und einigen Momenten der Schwerelosigkeit sind die All-Ferien bereits wieder Geschichte – und Tech-Milliardär Bezos ist um Tausende Schlagzeilen reicher. Nicht zuletzt, weil Katy Perry öffentlichkeitswirksam den Boden küsste. Szenen wie diese stossen in den sozialen Medien auf reichlich Unverständnis.