«Ich bin dankbar für diese wunderbare Freundschaft»

Der 39-Jährige ist trotz seiner Bekanntheit am Boden geblieben. «Ich bin ein absolutes Landei und am liebsten daheim», erzählt er. «Dass ich irgendwann auf der ganz grossen Bühne stehen darf, war vielleicht ein Traum, aber nicht mein Plan.» So habe er im Alter von 17 Jahren mit seinen ersten Ersparnissen kein Auto gekauft, sondern ein Haus gebaut. «Als es Jahre später fertig war, habe ich das Haus erst mal vermietet, um die Schulden tilgen zu können.»