«Ich bin eher Klassenclown als Sexsymbol»

Was wären Sie als Kind gern geworden?

Ich hatte wirklich keine Ahnung, was aus mir werden sollte. Ich hatte einfach Spass daran, in meiner Fantasiewelt zu leben, ohne zu wissen, dass genau diese Vorstellungskraft mich einmal zu einem kreativen Menschen machen würde. Und heute lebe ich immer noch in dieser Welt, in diesem Abenteuer. Je älter ich werde, desto mehr begreife ich, welch grosses Geschenk das alles ist.