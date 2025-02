Reicher um eine Erfahrung und 400'000 Euro

Sie habe die Plattform Dschungelcamp gerne genutzt, um eine ihr wichtige Botschaft unter die Menschen zu bringen. Und die lautet: «Ich bin nicht nur die Ex-Frau von... ich kann was!» Aber nicht nur darum hat sich die Teilnahme für sie gelohnt. Schon im Vorfeld wurde publik, dass sie mit 300'000 Euro Gage die bestbezahlte Dschungel-Teilnehmerin war – mit ihrem Sieg kommen nun noch einmal 100'000 Euro obendrauf. Lilly Becker geht also insgesamt mit 400'000 Euro nach Hause. Was sie mit dem Batzen anstellt, weiss sie noch nicht. «Ich habe absolut keine Ahnung», sagt sie. Ein Grossteil des Geldes wird sie in ihr Leben, für Miete und Essen ausgeben. Ausserdem werde sie eine Wohltätigkeitsorganisation für Kinder in Afrika noch etwas mehr unterstützen.