«Tatsächlich», erklärte Hilton dann, «mache ich nur Spass. Ich bin nicht schwanger, noch nicht. Ich warte bis nach der Hochzeit. Mein Kleid wird gerade angefertigt, also möchte ich sicherstellen, dass es wunderschön aussieht und perfekt sitzt, also warte ich definitiv». Woher das Gerücht über die angebliche Schwangerschaft komme, wisse sie nicht wirklich, so Hilton weiter. Sie sei aber lange genug in der Branche, um an so etwas gewöhnt zu sein.