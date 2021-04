«Ich bin noch nicht bereit, zu gehen»

Privat ist Shannen seit Jahrzehnten Vegetarierin und eine engagierte Tierschützerin. Sie ist in dritter Ehe mit Filmproduzenten Kurt Iswarienko verheiratet, der ihr liebevoll zur Seite steht. «Ein entscheidender Moment war für mich, als ich todkrank war von der Chemo», erzählt sie in einem TV-Interview. «Die Sorge war, dass meine Organe versagen würden, weil ich nichts bei mir behalten konnte. Ich konnte nicht mal meinen Kopf heben und einen Eiswürfel lutschen, ich war am Ende. Und Kurt weinte und sagte: ‚Bitte verlass mich nicht!‘» Damit ihr Mann und ihre Freunde wissen, wie sehr Shannen sie geliebt hat, nimmt sie jetzt schon Videos auf, schreibt Abschiedsbriefe und möchte die ihr verbleibende Lebenszeit friedlich in ihrem Haus in Malibu verbringen.