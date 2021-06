«Ich bin traumatisiert. Ich bin nicht glücklich, ich kann nicht schlafen. Ich bin so wütend». Das sagte sie dem Gericht per Live-Schaltung. Ihr Vater und ihr Manager würden sogar verhindern, dass sie ein Baby mit ihrem Freund zeuge. «Ich habe eine Spirale in mir, damit ich nicht schwanger werde, die sie mich nicht herausnehmen lassen.»