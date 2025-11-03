«Ich finde Prinz Andrew ausgesprochen uninteressant»

Warum war gerade dieser Moment nach Dianas Tod so entscheidend?

Weil die ganze Welt auf die Königin schaute. Es war das erste Mal, dass die Queen wirklich in der Kritik stand, sie verlor innert einer Woche ihre Popularität. Sie blieb in Schottland bei den Kindern, was ja eigentlich richtig ist. Aber die Menschen wollten Mitgefühl sehen – und sie zeigte es nicht. Ich glaube, das war der einzige Fehler, den sie je gemacht hat. Sie hat damals nicht verstanden, was die Öffentlichkeit von ihr erwartete.