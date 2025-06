«Ich fühlte mich wie die Neue in der Schule»

Ins weltweite Rampenlicht trat Kate Winslet mit 22 Jahren in «Titanic». Nun erlebt ihre Tochter Mia den Urknall in ihrer jungen Karriere. Die 24-jährige Britin spielt neben Benicio del Toro die Hauptrolle im neuen Film «Der phönizische Meisterstreich» von Kultregisseur Wes Anderson. Die Premiere wurde kürzlich glamourös am Filmfestival in Cannes gefeiert, anwesend war die gesamte Starbesetzung: Scarlett Johansson (40), Benedict Cumberbatch (48), Tom Hanks (68) und Bill Murray (74). Mia Threapleton wird auf dem roten Teppich mit grosser Neugier bedacht und beherrscht den Auftritt bereits wie eine Grosse. Wir treffen die Jungschauspielerin am Tag nach ihrem grossen Moment in einer Suite mit Blick aufs Meer.