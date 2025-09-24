Dementieren wollte er nicht. «Du musst jetzt an die Front gehen», so sein Motto. Über die Jahre konnte er sich dann wieder «in den zehnten Stock nach oben» hangeln, seine Karriere stabilisierte sich. 2013 gründete er die Patrick-Lindner-Stiftung, die sich für queere Jugendliche einsetzt. Seit 2010 ist er mit Peter Schäfer liiert, der auch als sein Manager fungiert. In der Doku äussert der sich folgendermassen zu seinem Ehemann, dem er 2020 das Jawort gab: «Wir können diskutieren, wir können streiten und wir können lieben. Von daher eigentlich ein schönes Package. Und ich bin angekommen und ich hab bei Patrick auch das Gefühl, dass er angekommen ist.»