Lange mussten sich alle gedulden: die Fans, bis sie wieder die Galaroben der Promis in den Modemagazinen begutachten konnten, und die Stars selbst, bis sie wieder Gelegenheit hatten, sich in Schale zu werfen. Nun endlich war es wieder einmal so weit: Das 74. Filmfestival Cannes ist mit einem glamourösen Abend eröffnet worden – für den es sich die Promis nicht nehmen liessen, in Sachen Glamour ganz tief in die Trickkiste zu greifen.