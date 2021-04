Bei ihr sei das Ganze ein schleichender Prozess gewesen. «Ich hatte schon in meiner Kindheit ein sehr instabiles Essverhalten», erzählt Sophia. In der Schulzeit sei sie dann in Richtung Magersucht gerutscht. Später habe sie mit dem Bodybuilding begonnen und gedacht, damit könne sie ihren Körper so formen, wie sie es will. Doch sie habe immer solch hohen Ansprüche an sich selbst gehabt, dass es nie genug war.