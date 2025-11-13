Stefanie Giesinger übers Kinderkriegen

Das A und O dabei sei eine gute Hebamme, die die Frauen durch die Geburten sowie die Zeiten davor und danach eng begleitet, für sie da ist und sich um ihr Wohlergehen sorgt. Im Gespräch ist die Unsicherheit von Stefanie Giesinger aber nach wie vor rauszuhören. «Wie gross ist denn das Risiko heutzutage, dass eine Geburt schiefläuft?», möchte sie von ihrem Gast wissen. Im Gesundheitswesen sei man heute ja relativ weit, früher sei eine Geburt aber meistens sehr gefährlich gewesen. Rasche gibt zu, dass sie keine aktuellen Zahlen habe, aber das Risiko heute sehr gering sei, dass etwas passiere.