Jeden Morgen habe er eine Ritalin-Tablette schlucken müssen, erklärt Joey Heindle, 27, gegenüber der «Bild»-Zeitung. Was im Alter von sechs Jahren begann, dauerte zwei Jahre an. «Damit wurde ich stillgelegt», erzählt der Ex-«DSDS»-Star weiter. «Ich sass manchmal stundenlang nur auf einem Stuhl und schaute die Wand an.»