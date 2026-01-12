«Ich habe zu lange versucht, gemocht zu werden»

Was wären Sie als Kind gern geworden?

Fussballer. Ich habe wahnsinnig viel gespielt und hatte auch richtige Helden. Alan Shearer zum Beispiel. Gleichzeitig habe ich sehr gern gezeichnet und dachte zwischendurch, vielleicht werde ich Illustrator für Filme oder Bücher. Ich zeichne bis heute und habe viele Skizzen. Und Performer war auch immer eine Idee. Es lief irgendwie alles auf Kreativität oder Bühne hinaus.