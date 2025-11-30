«Ich halte den Kopf hoch»

Michelle engagiert eine Stylistin und schafft mit smarten Kleidern von Jungdesignern, aber auch mit Looks von amerikanischen Modeketten wie J. Crew einen eigenen Stil. Die Obamas geben sich, wie schon die Kennedys, gerne nahbar mit Töchtern und Hund im Garten, lachend, tanzend – dazu gehört auch die Kleider-Optik. Dennoch weigert sich Michelle, in Interviews nur über Mode zu sprechen. «Ich machte es zur Bedingung, auch politische Anliegen wie Bildung und Gesundheit vorzubringen.» Bewertet werden ihre Looks dennoch: Trägt sie schulterfrei, heisst es, die Oberarme der 1.80 Meter grossen Anwältin seien zu maskulin. Zeigt sie sich im Cardigan, findet man sie zu leger. Michelle führt manche Reaktionen auf ihre Herkunft zurück: «Schwarze Frauen haben zwei Möglichkeiten – sie sind angepasst oder authentisch. Wir sind es gewohnt, uns nicht so zu zeigen, wie wir sind.»