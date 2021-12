Hollywood-Star George Clooney hatte den Vorfall Anfang des Monats kommentiert und den Schuss dabei als «wahnsinnig» und «ärgerlich» bezeichnet. «Jedes Mal, wenn mir am Set eine Waffe in die Hand gedrückt wird, schaue ich sie mir an, öffne sie, zeige sie der Person, auf die ich sie richte, und zeige sie der Crew», sagte Clooney. «Bei jeder einzelnen Aufnahme. Und wenn man fertig ist, gibt man die Waffe zurück», fügte er hinzu. Dieser Umgang mit Waffen liege «zum Teil daran, was mit Brandon [Lee, 1965-1993, Red.] passiert ist. Jeder macht es. Jeder weiss es», erinnerte Clooney an den am «The Crow»-Set versehentlich erschossenen Schauspieler. «Vielleicht hat Alec das getan – hoffentlich hat er das getan.»