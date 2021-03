Als sie selbst Mutter wurde, habe sie Panik davor gehabt, ihre Kinder so zu lieben, wie sie es tut. «Weil ich das gesehen habe, wie das Schlimmste, was Eltern passieren kann, meinen Eltern passiert ist. Ich denke, so etwas beeinflusst alles, was du über das Leben, die Liebe und über Elternschaft denkst», so Heigl, die mit ihrem Mann, dem Musiker Josh Kelley, 41, drei Kinder hat.