Auch in Schweigers neuen Film «Kurt» geht es um Trauer und Verlust. Er habe ihn «den Eltern von Marvin, des Ex-Freundes meiner Tochter Luna» gewidmet. «Marvin ist letztes Jahr bei einem Autounfall gestorben», erklärt Schweiger in dem Interview. «Kurt» werde «sicher mein intensivster Film», so der Schauspieler und Regisseur. Im Schneideraum habe er «schon so viele Tränen vergossen, obwohl ich den Film in- und auswendig kenne. Ich heule eigentlich jeden Tag».