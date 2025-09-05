Worauf sind Sie stolz?
Auf alles, was ich erlebt und erreicht habe, besonders darauf, wie viele Menschen ich mit meiner Musik berühren konnte. Ich erhalte viele Nachrichten von Fans, die mir sagen, dass meine Songs ihnen in schwierigen Zeiten geholfen oder sie inspiriert haben. Ebenfalls stolz bin ich auf mein erstes eigenes Album «Lieblingsmelodien» und dass ich inzwischen von der Musik leben kann. Ich lebe meinen Traum!
Was motiviert Sie?
Meine Familie, da sie immer hinter mir steht und mich unterstützt, egal, welche Schnapsideen ich mal wieder habe (lacht). Meine Oma und meine Mama sind meine grössten Fans. Sie waren so stolz, als ich mit Daniel Lopes und unserer gemeinsamen Single «Ich kann für nichts garantieren» die Spitze der deutschen Airplay-Charts erreichte. Ihre Freude treibt mich an weiterzumachen.
Was ist Ihr Traum?
Bevor ich mir den Wunsch vom eigenen Haus erfülle, steht eine Reise nach Amerika ganz oben auf meiner Liste. Besonders fasziniert mich New York, die Stadt, die nie schläft. Ich liebe den Trubel und glaube, man muss das einfach mal live erleben.
Was bremst Sie aus?
Mein Perfektionismus. Ich bin sehr streng mit mir selbst und neige dazu, es zu übertreiben. Obwohl mein Umfeld meine Arbeit bestätigt, habe ich oft das Gefühl, dass es nicht reicht.
Was bereuen Sie?
Gar nichts. Ich glaube, alles, was man erlebt und tut, formt einen und bringt einen weiter. Dadurch wird man zu der Person, die man sein soll.
Was macht Sie aussergewöhnlich?
Meine Körpergrösse von heute 1,84 Metern machte mich schon als Kind unsicher, besonders in der fünften und sechsten Klasse. Die Jungs in meinem Alter waren damals noch kleiner als ich. Erst als ich die Musik für mich entdeckte und mit 14 Jahren meine ersten Auftritte hatte, begann ich, meine Grösse als etwas Positives wahrzunehmen. Da erkannte ich, dass sie etwas Besonderes ist und mir hilft herauszustechen. Oft höre ich, dass ich auch als Model arbeiten könnte, aber das wäre mir neben der Musik zu stressig (lacht).
Dieser Artikel wurde erstmals am 31.8.2025 publiziert.
Nach dem Gymnasium entschied sich die heute 25-Jährige für ein Jurastudium, brach es zugunsten der Musik aber ab. Sie war zweimal bei «DSDS» dabei, wobei sie 2021 den fünften Platz belegte. In ihrer Freizeit geniesst sie lange Spaziergänge mit Hündin Luna.