Der 32-Jährige kann sich gut an seinen Unfall im Januar in Wengen BE erinnern. Obwohl er sich nicht fit fühlt, bestreitet er die Abfahrt und den Super-G vom Donnerstag und Freitag. Am Samstag wartet als drittes Rennen noch eine Abfahrt, das Highlight am Lauberhorn. «Ich dachte, ich konnte bisher ja auch fahren, warum sollte es am Samstag nicht gehen?» Doch er spürt sofort nach dem Start: Das war keine gute Idee. «Das Timing stimmte nicht, ich kam nicht in den Flow.» Nach über zwei Minuten Fahrt brennen die Beine, doch kurz vor dem Ziel warten die schwierigen letzten Kurven. «Mein Körper hat sich ausgeschaltet. Erst hing ich im Tor, dann im Netz.» Es sei kein krasser Sturz gewesen, resümiert er. «Ich landete nur in der falschen Richtung im Netz.» Die Diagnose ist brutal: ausgekugelte Schulter und eine tiefe Schnittwunde an der Wade.