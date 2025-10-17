«Ich lebe derzeit noch bei meiner Mutter»

4. Gesundheit und Kinderwunsch

Die 37-Jährige spricht offen über Krebsvorsorge und über die Angst vor Krebs. Ebenso über den Wunsch, ihre Eizellen einfrieren zu lassen, um sich die Möglichkeit einer Familie offenzuhalten. Ein ungewöhnlich intimer Einblick für eine Frau, die viele bisher nur als Entertainerin kannten. Burdecki: «Ich habe festgestellt, dass das noch für viele Frauen ein Thema ist, was tabuisiert wird. Man weiss auch gar nicht so richtig, was da auf mich als Frau zukommt, wie das abläuft und was das für mich bedeutet, meinen Körper und vor allem für meine Zukunft. Ich möchte aufklären! Ich bin eine unabhängige selbstbestimmte Frau, warum sollte ich so eine tolle Möglichkeit nicht beim Schopf ergreifen, wenn sie sich ergibt?»