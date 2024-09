Eines Tages steht seine Ex-Frau Eva, gespielt von Corinna Harfouch (69), im Backstage und erzählt ihm von ihrer unheilbaren Krebskrankheit. Ein Wendepunkt in Edgars Leben, an dem er sich dazu entscheidet, die letzten Monate seiner Ex-Frau mit ihr in vollen Zügen zu geniessen. Mit der Zeit kommen sie sich näher – so nah, dass es plötzlich wieder funkt.