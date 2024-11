Heute, am 21. November 2024, darf Andreas Gabalier viele Kerzen auf seinem grossen Geburtstagskuchen ausblasen: 40 Stück! Der selbsternannte Volks-Rock-'n'-Roller aus Graz sieht aber wenig Grund, wegen der neuen Zahl vor seinem Alter kürzerzutreten und plant, gleich noch mal so lange auf der Bühne zu stehen. «Ich träume davon, mindestens 80 gesunde Jahre zu erreichen», sagt er zu «Bild» und hat in Sachen Abtreten ein berühmtes Vorbild: Udo Jürgens. «Der ist nach seinem letzten Konzert mit 80 beim Spazierengehen umgekippt – eigentlich gesund. Wenn man so gehen darf, nach so einem grossen Leben, noch fit bei Verstand und im Geiste ist, das ist ein Segen!