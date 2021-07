«Ich schlafe so schlecht und habe oft Albträume»

Genauso wie ihr Sohn Alessio und ihr neuer Ehemann Julian, 28, freut sich Sarah Engels, 28, schon sehr auf ihr kommendes Kind. Nun hat die Sängerin bei Instagram allerdings in einer Story verraten, dass sie während ihrer Schwangerschaft verstärkt mit Albträumen kämpft. «Ich schlafe so schlecht und hab total oft Albträume», schreibt die 28-Jährige. Das sei auch damals bei Alessio schon so gewesen.