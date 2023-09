Sie war der grösste Überraschungsgast am diesjährigen Energy Air: Pop-Ikone Anastacia (54). Die US-Amerikanerin ist seit über 20 Jahren im Musikbusiness, Erfolge brachten ihr vor allem die Singles «I’m Outta Love», «Paid My Dues» und «One Day in Your Life». Am 22. September erscheint ihr achtes Studioalbum: «Our Songs». Ein ganz spezielles, denn auf diesem covert Anastacia ausschliesslich deutsche Hits, darunter Songs von den Toten Hosen, Unheilig sowie den Scorpions. Ab November tourt sie durch Belgien und Deutschland.