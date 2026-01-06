Hilfe konnten sich die beiden in diesem Moment keine holen, ihr Panikraum und der Panikknopf waren zu weit von ihnen entfernt. Damit dies nicht mehr passiert, haben sie nicht nur mehr dieser Knöpfe installiert, sondern Carmen Geiss trägt auch einen davon an ihrem Handgelenk. «Ich trage eine Plastik-Rolex der besonderen Art, der sicheren Art. Die saved mein Leben», meint sie dazu. «Wenn ich da draufdrücke, dann geht innerhalb von fünf Minuten hier richtig was ab».