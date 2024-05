Tina Turners Botschaft sei gewesen, dass wir jeden Tag an unsere eigene Vergänglichkeit denken und einander mit einem liebevollen Herzen begegnen. «Tinas Energie steckt in ihrer starken Musik, deshalb wird sie niemals vergessen werden», so Shak-Dagsay, die mit bewegter Stimme sagt, «liebe Tina, ich vermisse dich und bin dir für unsere Freundschaft unendlich dankbar.» Heute wird die Musikerin im Studio an ihrem neuen Album arbeiten «und fest an Tina denken.»