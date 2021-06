Stefanie Giesinger kritisiert «GNTM»

«Ich war das kranke Mädchen»

Mit dem Sieg bei «Germany's Next Topmodel» kam ihre Karriere so richtig in Schwung. Doch nun gesteht Stefanie Giesinger, dass es ihr überhaupt nicht gepasst habe, wie sie in der Show dargestellt wurde. Zudem spricht sie offen über ihr Depressionen und Suizidgedanken.