«Ich hatte sehr konkrete Suizidgedanken», sagt er in seinem ersten grossen Interview seit den Vorwürfen. Im Gespräch mit dem «Stern» bestreitet er nach wie vor, seiner Ex-Freundin Ines Anioli oder anderen Frauen Gewalt angetan zu haben, er zeigt sich aber auch selbstkritisch und hinterfragt sein Verhalten in den vergangenen Jahren. «Ich habe schon früh ein sehr aufreisserisches Nachtleben geführt. Ich wollte genauso hart feiern wie andere, die nicht berühmt sind, wollte saufen, über die Stränge schlagen, Waschbecken aus der Wand reissen und vom DJ-Pult in die Menge springen», beschreibt er seine exzessiven Nächte.