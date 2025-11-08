«Ich war ständig verliebt!»

Was machen Sie als Letztes, bevor Sie ins Bett gehen?

Ich bedanke mich ganz herzlich für das Leben und mein Umfeld. Dankbarkeit ist mein Abendritual. Ich denke an meine Mama und meinen Papa und bedanke mich für alles, was ich tun darf, dass ich gesund bin und für jeden Tag, den ich erleben darf.