«Ich wäre gern ­weniger streng mit mir selbst»

Wann haben Sie zuletzt geweint?

Heute Morgen. Ich habe ein Video über einen Mann in Tokio gesehen, der jeden Tag allein zur israelischen Botschaft geht, um gegen Genozid zu protestieren. Die Wachen haben ihn geschlagen, und es fühlte sich so symbolisch an für die Welt, in der wir leben. Menschen marschieren zu Millionen, und doch hört niemand zu.