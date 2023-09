Sein letzter Film?

Seit der #MeToo–Bewegung fand Allen in seiner Heimat USA nur noch sporadisch statt. Vom Film «A Rainy Day in New York» distanzierte sich Amazon Prime, das die Liebeskomödie produziert hatte, nach den neuerlich aufbrandenden Vorwürfen gegen den Regisseur. Der folgende Streifen «Rifkin's Festival» (2020) war eine spanisch, italienische und US–amerikanische Co–Produktion, «Coup de Chance» kam gänzlich ohne US–Involvierung aus.