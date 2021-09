«Ich will wieder einen Mann!»

«Ich weiss nicht, wie das funktioniert. Ich würde andere am liebsten fragen, wie sie es angestellt haben. Bisher gab es auf meinem Radar noch keine einzige neue Person von Bedeutung.» Doch nun ist die einflussreiche (und steinreiche) Best-Agerin reif für den nächsten Lebensabschnitt. Vielleicht auch für eine Familie? Dazu äussert sich Aniston nicht, die aktuell in der Serie «The Morning Show» brilliert und mit ihrer herzerfrischenden, komödiantischen Art Filmgeschichte schrieb («Bruce Almighty», «We are the Millers»). Sie verrät nur soviel: «Ich war seit 30 Jahren durchgehend in Partnerschaften. Nun bin ich bereit, mich auf eine neue Beziehung einzulassen, auch wenn ich es ehrlich genossen habe, zwischen drin mal alleine zu seine.»