«Ich wollte nie etwas anderes sein als Schauspieler»

Aufgewachsen in den 1930er-Jahren in San Bernardino, Kalifornien, hatte Hackman keine einfache Kindheit. Nachdem seine Eltern sich scheiden liessen, wuchs er bei seiner Grossmutter auf. Noch als Minderjähriger entschied er sich dazu, dem United States Marine Corps beizutreten, wo er mehrere Jahre als Funker arbeitete. Nach einem Journalismusstudium in New York entschied sich Gene Hackman Anfang der 1950er-Jahre dazu, Schauspieler zu werden. Er studierte unter anderem an der renommierten Pasadena Playhouse, School of Theater in Kalifornien, an der er auch seinen guten Freund Dustin Hoffman (87) kennenlernte.