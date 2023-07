Anna-Maria Ferchichi (41) ist gerade mit ihren acht Kindern zu Besuch in Deutschland und geniesst die Zeit mit ihrer Mama Soraya und ihren Geschwistern. Ihr Ehemann Bushido (44) ist derweilen in Dubai geblieben, der Wahlheimat der beiden. In ihrer Story auf Instagram greift Anna-Maria die Vermutung eines Fans auf, es könne ihr in Deutschland besser gehen, als in Dubai. Sie stellt daraufhin klar, wie gerne sie in den vereinigten Emiraten lebt.