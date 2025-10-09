«Ich wurde zur perfekten Lügnerin»

«Ich war Porky Spice (Schweinchen-Spice, Anm.d. Red.). Ich war Skinny Spice», erinnert sich die Designerin heute. Sie habe nicht kontrollieren können, was über sie geschrieben wird, welche Fotos von ihr geschossen und veröffentlicht werden. Aber: «Mein Gewicht konnte ich kontrollieren – und ich kontrollierte es auf eine unglaublich ungesunde Art», sagt Beckham. Sie wurde live im Fernsehen auf die Waage gestellt, nur sechs Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes. Heute schütteln sie und ihr Ehemann David Beckham (50) darüber den Kopf und sind froh, dass solche Sachen heute nicht mehr geduldet würden.