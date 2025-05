Nadja Abd el Farrag, bekannt als Naddel, ist am 9. Mai 2025 im Alter von 60 Jahren verstorben. Wie der TV-Sender RTL berichtet, soll die Beerdigung in den nächsten Tagen im engsten Kreis stattfinden. Eine Gästeliste gibt es derzeit noch nicht. Was aber gesichert sein soll: Ihre geliebte Golden Retriever-Hündin Lilly wird bei ihrer letzter Reise an ihrer Seite sein.