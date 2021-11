Daniela Katzenbergers Tochter singt als Engel für Florian Silbereisen

Auch Vater Cordalis ist «stolz wie Oskar auf Sophia. Bei dem Auftritt habe ich ein Tränchen im Auge», wie er «Bild» verriet. Zudem ist er sich sicher: «Costa schaut uns von oben zu und ist genauso stolz wie ich auf seine Enkelin.» Sophias Grossvater, Schlagerstar Costa Cordalis, verstarb 2019 im Alter von 75 Jahren. Ob Sophia in die Fussstapfen ihres berühmten Opas schlüpfen will? «Ich sehe ja, wie wohl sie sich auf der Bühne fühlt», so Cordalis. «Sophia hat einfach Musik im Blut.»