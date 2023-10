Ikonische Filmrequisiten von «Star Wars» bis zu «Titanic» werden versteigert

Eines der diesjährigen Highlights ist zweifelsohne der originale «Star Wars»-Helm von Schauspieler Anthony Daniels (77), der diesen für seine Rolle des humanoiden Roboters C-3PO in «Krieg der Sterne» aus dem Jahr 1977 trug. Allein der C-3PO-Kopf geht mit einem Schätzwert von rund 1,14 Millionen Franken an den Start. Daniels verkauft zudem noch weitere «Star Wars»-Erinnerungsstücke. So seien auch Hände und Füsse zu ersteigern, heisst es weiter. Darüber hinaus würde sogar Original-Drehbücher mit Daniels Notizen angeboten.