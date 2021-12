Im Alkoholsumpf sind diese VIPs kaum wiederzuerkennen

In einem Instagram-Posting zum vierten Jahrestag ihrer Alkoholabstinenz hat Simpson einen intimen Einblick in ihr Seelenleben gegeben. Zum schonungslos ehrlichen Foto wählte sie ebensolche Worte. Das Bild zeige sie am Morgen des 1. November 2017, als sie erkannt habe, dass sie so nicht mehr weitermachen kann. «Ich musste damit aufhören, Alkohol zu trinken, denn mein Verstand und mein Herz kreisten immer in dieselbe Richtung. Und ehrlich gesagt war ich erschöpft.»