Im Lockdown kam der Krebs zurück

Damit hat der Musiker den Krebs bereits zum zweiten Mal besiegen können. 2017 war bei ihm Lungenkrebs diagnostiziert worden, ein Teil seiner Lunge musste damals bei einer Operation entfernt werden. Wood sagte der «Sun» nun über seine erneute Genesung von der Krebserkrankung, man müsse loslassen und akzeptieren, was man nicht ändern könne: «Was sein wird, wird sein, es hat nichts mit mir zu tun.» Er fügte hinzu: «Alles, was ich tun kann, ist, in meiner Einstellung positiv zu bleiben, stark zu sein und dagegen anzukämpfen, und der Rest liegt bei einer höheren Macht.»