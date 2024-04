Bei ihren Töchtern ist sie streng

Auch in der Erziehung ihrer eigenen Kinder Olive (11) und Frankie (10) helfen ihr ihre Erfahrungen. «Es macht es für mich leichter, Sachen anzusprechen und meine Erziehung richtig zu navigieren», erklärt die Schauspielerin. Eines bereite ihr jedoch Bauchschmerzen: «Sie [ihre Töchter, Anm.d.Red.] wären so gerne auch in einem Film oder auf Social Media zu sehen – oder würden gerne öffentlich als Sängerinnen auftreten», sagt Barrymore. Doch da lässt sie nicht mit sich diskutieren. «Theaterstücke in der Schule, Theater-Freizeit in den Ferien – das alles immer gerne. Aber ich sage Nein zu allem, was sie in die Öffentlichkeit rücken könnte.» Ihre Töchter seien geblendet von der schillernden Welt Hollywoods, was Drew Barrymore nicht überrasche, aber vorsichtig mache, «Weil ich einfach weiss, was für eine toxische Branche es ist!»