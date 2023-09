Im Takt von Cathy Marston

Seit diesem August arbeitet die 46-Jährige als Ballettdirektorin und Chefchoreografin am Opernhaus Zürich, als Nachfolgerin von Christian Spuck. Für die gebürtige Britin mit Schweizer Pass (sie trägt immer einen Schwarzteebeutel im Hosensack, «für alle Fälle») fühlt sich dieser Schritt wie eine Rückkehr an. In Zürich hatte sie mit 18 ihren ersten Job als Ballerina. «Hier öffnete sich mein Geist», sagt sie, die damals in einem kleinen Studio am Römerhof hauste. «Ich realisierte, dass es nicht nur eine Art zu tanzen gibt.»