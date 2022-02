Im Weissen Haus ist jetzt Katzenwäsche angesagt

«Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch» – so lautet ein Sprichwort. Im Fall des Weissen Hauses haben die Mäuse jetzt wohl aber nicht mehr viel Grund zum Tanzen, denn für Joe und Jill Biden gab es Familienzuwachs. «Meet Willow», verkündete die First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika jetzt in einem Post auf Instagram und lässt damit die Herzen von Katzenfreunden höher schlagen. Auf den Fotos ist eine herzige, grau gestreifte Katze mit hübschen grünen Augen zu sehen, die neugierig dreinschaut und sich in ihrem neuen Zuhause bereits gut eingelebt hat.